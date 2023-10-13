Сан-Паулу, Бразилия, 13 октября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Молодёжная сборная России по футболу (игроки до 21 года) одержала победу над молодёжной командой бразильского клуба «Палмейрас». Встреча прошла в Сан-Паулу и завершилась со счётом 3:1.

Иван Шилов ИА Регнум

В составе российской команды голы забили Александр Кокшаров (14-я минута), Дмитрий Кучугура (75) и Игорь Дмитриев (90 + 4). Хозяева смогли ответить голом Куана Силвы (19).

При этом Кокшаров мог оформить дубль, но не реализовал пенальти на 57-й минуте, пробив мимо ворот.

В конце игры футболисты устроили массовую потасовку, в результате которой судья удалил по одному игроку каждой команды — Илью Родионова и Жозе Педро Жуниора.

14 октября молодёжная сборная России встретится с юношеской командой «Сантоса», а 16 октября — с «Сан-Паулу».

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября молодёжная сборная России сыграла вничью с клубом «СКА Бразил». Встреча завершилась со счётом 2:2. У российской команды отличились Александр Чупаёв и Илья Кирш.