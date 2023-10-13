Хабаровск, 13 октября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В Хабаровском крае задержали двух подростков, подозреваемых в прохождении обучения в целях совершения терактов. Об этом 13 октября сообщил источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, оба подростка, одному из которых исполнилось 18 лет, а другому — 14, симпатизировали террористам из украинского «Азова» (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

14-летний искал инструкции, как работать со взрывчатыми веществами и готовить коктейли Молотова. По данным следствия, он готовил зажигательные устройства и испытывал их в безлюдных местах, а результаты размещал в соцсетях. На него возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), которая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы.

18-летний молодой человек с октября 2022 года занимался тем, что администрировал группы и чаты в соцсетях, пропагандируя идеологию террористов, и занимался поисками единомышленников. В отношении него возбудили дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября в Красноярске задержали подростка 2006 года рождения за подготовку взрыва на рынке. Следствие установило, что девятиклассник хотел подготовить теракт и для этого устраивал себе тренировки на территории одного из местных недостроев. В частности, он учился устраивать взрывы. Целью, по данным источника, был один из рынков.

Уголовное дело возбудили по статьям 205.3 и 205.6 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Несообщение о преступлении»). Подросток помещён под арест.