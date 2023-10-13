Липецк, 13 октября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В селе Стрегаловка Липецкой области погиб восьмилетний ребёнок, запутавшись в тарзанке, которая висела на дереве. Об этом 13 октября сообщил источник ИА Регнум.

Тело мальчика с признаками асфиксии было найдено на территории частного домовладения. Находившийся без присмотра взрослых ребёнок запутался в висевшей на дереве верёвке тарзанки.

Отмечается, что родственники доставили мальчика в больницу, где констатирована его смерть.

Как сообщало ИА Регнум, девочка 15 лет утонула на озере в Казани после того, как на неё упал парень с тарзанки. Трагедия случилась на озере Средний Кабан. Приехавшие через час после вызова спасатели обнаружили тело погибшей девочки на трёхметровой глубине в десяти метрах от берега. По словам очевидцев, девочка купалась в озере, в какой-то момент на неё упал парень, который прыгнул с тарзанки.