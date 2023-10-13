Москва, 13 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. У властей РФ нет данных о гибели россиян среди заложников в секторе Газа, заявил 13 октября заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Юсеф Мухаммед/ТАСС

«Пока нет (данных. — Прим. ред.)», — сказал Богданов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящий момент нет точной информации о россиянах, погибших и пострадавших в зоне израильско-палестинского конфликта, заявил ранее 13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД работает над получением этих сведений, добавил он.

Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, продолжает расти, 12 российских граждан по-прежнему числятся пропавшими без вести, отметили 13 октября в посольстве РФ в Израиле.

Посол Анатолий Викторов 11 октября заявил, что реальное число россиян, которые погибли и пропали без вести в Израиле, может значительно превышать подтверждённые данные. По официальным данным на 12 октября, в зоне конфликта погибли четверо граждан России.

11 октября Викторов заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами. В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что вопрос об эвакуации сограждан из Палестины прорабатывается.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС.

Стороны продолжают обмен ударами. В армии Израиля отметили, что в ночь на 13 октября были нанесены удары по 750 военным объектам ХАМАС. Представители палестинского движения, среди прочего, заявили, что в ответ на удары Израиля по жилым домам в Газе обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Власти Сирии отметили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, и обвинили Израиль в создании рисков для расширения конфликта.

Ударив ракетами по аэропортам в Дамаске и Алеппо, Израиль лишь обозначил своё присутствие, ущерб от этих обстрелов оказался минимальным, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед Михаил Балбус. Тель-Авив хотел дать понять Тегерану, что у Израиля остались возможности в Сирии, считает эксперт.