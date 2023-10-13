Симферополь, 13 октября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. На побережье в Крыму нашли тело, предположительно, ещё одного украинского диверсанта, чья группа была разбита при попытке высадиться на полуострове 4 октября. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Дарья Драй ИА Регнум

Тело неизвестного мужчины в гидрокостюме обнаружили возле села Межводное. При осмотре у диверсанта обнаружили пулевое ранение.

4 октября украинская ДРГ предприняла очередную попытку создать видимость высадки на территории Крыма. Военные и сотрудники ФСБ ликвидировали диверсантов, при этом одного смогли задержать. По словам украинца, целью операции была подготовка провокационных фото− и видеоматериалов с украинским флагом.