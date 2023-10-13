Уфа, 13 октября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В Башкирии женщину госпитализировали с травмами после нападения медведицы. Об этом 13 октября сообщил и. о. председателя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в Telegram-канале.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Поступило сообщение о том, что в Ишимбайском районе в селе Петровское медведица напала на женщину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медведица была замечена с медвежатами. На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и представители местной администрации.

Женщина 1967 года рождения была госпитализирована с различными травмами в Ишимбайскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в Приморском крае медведь растерзал мужчину. Инцидент произошёл в окрестностях деревни Черемшаны неподалёку от Дальнегорска. Накануне сторож пропал, предполагалось, что на него мог напасть дикий зверь.

В Магадане девушка сбила на машине медведя. По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Девушка не пострадала, медведь сбежал с места ДТП, уточнили в ведомстве.