Москва, 14 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Сейчас в России сложно бороться с альтернативными способами питания, из-за которых страдают дети, поскольку пока сыроедение и вегетарианство не признаны опасными для жизни и здоровья методами питания и не ассоциируются с девиантным поведением. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в Красноярске в семье родителей-сыроедов умерла двухлетняя девочка, которую кормили ограниченным набором продуктов. Ребёнку не давали мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. У девочки развились хроническое расстройство, связанное с питанием, и анемия. Когда девочка серьёзно заболела, её не показали специалистам. В отношении родителей возбудили уголовные дела по статьям «Неисполнение родительских обязанностей с жестоким обращением» и «Оставление в опасности». Известно, что в семье остались ещё две девочки 4 и 7 лет.

Как рассказал юрист Кочерин, даже сейчас у органов опеки и надзора нет достаточно законных оснований для изъятия других детей и передачи их в социальные службы.

«Сыроедение не признано опасным для жизни и здоровья методом питания и не относится к девиантному поведению. У нас ни в одной трактовке чётко не определено, что сыроедение — это что-то плохое. И бороться с этим сложно, поскольку у нас в стране родители сами определяют, как воспитывать детей», — отметил Кочерин.

По его словам, родителям по предъявленным статьям грозит лишение свободы сроком до трёх лет. Юрист усомнился, что следствию удастся установить состав преступления по статье «Оставление детей в опасности», поскольку она предусматривает умышленное и спланированное действие. Данная ситуация, по мнению эксперта, свидетельствует больше о психологических нарушениях и отклонениях родителей, чем об их заведомом желании угрожать ребёнку опасностью. При этом по статье о неисполнении родительских требований Кочерин считает, что родителям будет грозить наказание с лишением свободы.

«Надо больше освещать подобные случаи, рассказывать о ситуациях, которые ведут ещё и к уголовной ответственности. Фактически — это некая модная тенденция. Люди ей поддаются, совсем не думая о последствиях. Люди должны понимать, что отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь своих малолетних детей, и что могут быть привлечены к уголовной ответственности», — поделился юрист.

Эксперт допустил, что к семьям, где выявлен интерес к подобным методикам, нужно применять те же меры контроля, что и к неблагополучным семьям, за которыми имеют право следить органы опеки.

«Уже сейчас врачи, которые наблюдают за семьёй, могут обратиться в правоохранительные органы, если зафиксируют подобные увлечения. Но проблема в том, что это не считается чем-то противозаконным. Одно дело — социально неблагополучная семья, где детей просто не кормят, а другое — где кормят, но по определённой диете. Надо признать, что такой режим питания опасен и требует контроля», — указал Кочерин.

В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец призвала законодателей обратить внимание на проблему и продумать необходимые нормативы, чтобы иметь возможность выявлять семьи, практикующие подобное питание.

«Это, к сожалению, не первый случай, когда дети страдают и даже гибнут от того, что родители заставляют их быть вегетарианцами. Это грубейшее нарушение права ребёнка на жизнь и здоровье. Нужно принимать меры на уровне законодательства. Потому что сегодня даже если становится известно, что ребенок вегетарианец, у государства нет механизмов, чтобы пресечь подобные инициативы родителей», — подчеркнула Волынец.

Она отметила, что число так называемых школ или курсов нетрадиционного питания не сокращается, что приводит к большому количеству веганов и вегетарианцев. По её мнению, особую опасность эта тенденция приобретает, когда взрослые люди, осознанно выбравшие такое питание, принуждают к этому маленьких детей, которым для полноценного роста и развития необходим разнообразный рацион питания, в том числе животная и молочная пища.

«Тут недалеко дойти до якобы лечебного голодания. Ребёнку грозит истощение. Нужно на законодательном уровне вводить соответствующие нормы, тогда родители будет обязаны соблюдать эти нормативы. Кроме того, нет закона, обязывающего водить ребёнка к врачу, к педиатру, вставать на учёт в больницу. И в итоге мы получаем различные альтернативные способы лечения и кормления детей», — отметила Волынец.

Как отметила врач-педиатр, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова, человек издевается над собой, когда практикует такие экстремальные типы питания, как сыроедение. Она подчеркнула, что во время такого питания организм человека постоянно находится в стрессе — перенапрягаются все органы, иммунная и нервная система. И, как правило, всё заканчивается развитием тяжёлых заболеваний.

В марте в Сочи грудной ребёнок скончался в семье известного блогера Максима Лютого. Супруги практиковали сыроедение, очищение организма, называли себя сторонниками питания энергией солнца. Блогер забирал мальчика, который родился в феврале, у матери и на сутки лишал его пищи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он был арестован по решению суда.