Москва, 13 октября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, первый замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая собирается подготовить официальный запрос к генпрокурору, чтобы обратить внимание на семьи, где родители принуждают детей к сыроедению и вегетарианству.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Поводом к обращению послужила ситуация в Красноярском крае, где из-за родителей-сыроедов умерла двухлетняя девочка. По информации краевого СКР, 35-летний отец и 36-летняя мать практиковали сыроедение и заставляли также питаться дочь. Ребёнку не давали мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. У ребёнка развились хроническое расстройство, связанное с питанием, и анемия. Кроме того, родители придерживались нетрадиционной медицины и не показывали ребёнка врачам. Когда девочка серьёзно заболела, её не показали специалистам. В итоге ребёнок скончался.

Как отметила в беседе с ИА Регнум депутат Буцкая, государству и контрольным ведомствам сейчас необходимо обратить внимание на семьи с детьми, где также практикуются сыроедение, веганство и подобные методы питания.

«Это ужасная трагедия. Я напишу запрос прокурору, чтобы в этой ситуации разобрались и показали, что она не единичная. Мы должны разобраться, где мы — государство — не доработали, если существует выстроенная схема. По сути, у нас есть всё, чтобы увидеть эту историю до такого, как она закончится летально. Нам надо срочно изучить детально этот материал, разобраться в нём, чтобы подобное не повторилось в других семьях», — подчеркнула Буцкая.

Депутат обратила внимание, что сейчас система контроля за беременными и развитием малыша выстроена таким образом, что за процессом вынашивания, а также за первым годом после рождения ребёнка следят только определённые врачи, при условии, что женщина вставала на учёт в больницу.

«Система выстроена, она должна работать. Если родители отказываются показывать ребёнка врачам, тогда должны подключаться социальные службы. Сейчас нам потребуется время, чтобы полноценно разобраться в ситуации с гибелью ребёнка, чтобы сделать выводы о том, что упущено, где не работает, какие нужны механизмы контроля за семьёй. Кто-то должен был знать о проблемах в этой семье и передать эту информацию дальше», — указала депутат.

При этом, как отметила Буцкая, нужны именно механизмы контроля, так как сложно на законодательном уровне установить запреты по питанию внутри семьи. Если законодатели и будут вводить запреты, то внутри семьи они могут сознательно или нет, но нарушаться.

«Есть установленные нормы питания, они не связаны с законом. Семья — это не организованный коллектив, внутри которого полноценно соблюдаются законы», — отметила депутат.

По её мнению, приверженность некоторых российских граждан методам нетрадиционной медицины или альтернативного питания становится тревожной тенденцией, которая требует внимания и вмешательства государства. Тем более большое волнение вызывают молодые родители — люди, которые в первую очередь должны заботиться о безопасности своего ребёнка.

Ранее в Сочи грудной ребёнок скончался в семье известного блогера Максима Лютого. Супруги практиковали сыроедение, очищение организма, называли себя сторонниками питания энергией солнца. Блогер забирал мальчика, который родился в феврале, у матери и на сутки лишал его пищи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он был арестован по решению суда.