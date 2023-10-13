Иркутск, 13 октября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Актриса Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Галина Байнякшина, сыгравшая больше 100 характерных и комедийных ролей, скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова Актриса Галина Байнякшина

Причиной смерти актрисы стала продолжительная тяжёлая болезнь. В театре выразили соболезнования родным и близким артистки.

«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях», — отметили в театре.

В последний раз актриса выходила на сцену 25 июня 2021 года в спектакле «В день свадьбы». Она отдала театру 57 лет, играла в постановках «Любовь и голуби», «Морозко», «Царь Фёдор Иоаннович», «Обыкновенная история», «Трехгрошовая опера», «Таланты и поклонники», «Орфей спускается в ад» и других, писала детские книги: пьесы, рассказы, стихи.

В своё время, говорится в сообщении, Галина Байнякшина была в театре лучшей Бабой-ягой. В 1983 году артистка снялась в кино, исполнив небольшую роль в фильме Евгения Евтушенко «Детский сад».