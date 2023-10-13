Бишкек, 13 октября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин допустил, что посетит Армению после нормализации обстановки, премьер-министр Никол Пашинян также может посетить Россию, но ему «не до поездок сейчас», отметил российский лидер на пресс-конференции.

Александр Рюмин/ТАСС

«Мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаёмся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка — и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер ранее заявил, что Карабах окончательно стал частью Азербайджана не сейчас, а после признания данного статуса Арменией в 2022 году.

Он подчеркнул, что во все предыдущие годы всё крутилось вокруг вопроса о статусе Карабаха, Баку и Ереван многократно были близки к соглашению по этой территории, обсуждалась в том числе идея референдума.

Ранее глава государства отмечал, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Армении и Азербайджана по вопросу о Нагорном Карабахе.

В Праге осенью 2022 года прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля. Армянская сторона признала азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах. Российский лидер напомнил, что независимость Карабаха не признала даже Армения, что он считает странным.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились сложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев.

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев.