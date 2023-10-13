Москва, 13 октября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Человек издевается над собой, когда практикует такие экстремальные типы питания, как сыроедение, а самое страшное, если к такой диете принуждают маленьких детей. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 октября заявила врач-педиатр, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

Jens Buettner/DPA/TASS

Ранее стало известно, что в Красноярске умерла двухлетняя девочка, родители которой практиковали сыроедение. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Добрецова рассказала, что в её практике были такие пациенты, которые практиковали сыроедение, хотя с медицинской точки зрения такая модель питания вообще не подходит человеку.

«Организм человека постоянно находится в стрессе — перенапрягаются все органы, иммунная и нервная система. И, как правило, всё заканчивается развитием тяжёлых заболеваний, — объяснила Добрецова. — Однако самое страшное, что люди, которые пропагандируют такой образ жизни, рассказывают, как они классно себя чувствуют, что они полны сил, а сами еле-еле передвигают ноги и все в отеках. А анализы как у глубоко больного человека. Но в своих блогах они говорят, что у них всё супер».

По её словам, самое страшное в таких историях, как та, что произошла в Красноярске, заключается в том, что у ребенка в результате такой диеты снижается способность бороться с инфекциями.

«То есть до определённого момента какие-то бактерии выступают помощниками. Но в случае ослабленного организма свои же микробы могут стать патогенно-вредными и сработать против организма», — сказала Добрецова.

Она подчеркнула, что человеку нужно сбалансирование питание, а значит, животная и растительная пища. Особенно это важно для растущего организма. А чтобы продукты хорошо усваивались, нужно горячее питание, благодаря которому вырабатываются ферменты, участвующие в пищеварении.

«А когда человек издевается над собой, практикуя экстремальные виды питания (и тем более если речь идёт о ещё несформировавшемся организме), он истощает резервы организма и тот не может сопротивляться инфекциям. Ребёнок может умереть от любого чиха!» — констатировала Добрецова.

Она согласилась с тем, что сыроедение — это социально вредное и недопустимое явление.

Не менее критически смотрит на практику сыроедения член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Она объяснила, что сыроедение — это такой вид строгого веганства, при котором исключаются все животные продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты — и допускается растительная пища, причём только та, которая не прошла термическую обработку.

«Основой рациона становятся овощи, фрукты, ягоды, листовая зелень, орехи, семечки. Иногда используются крупы, но, как правило, пророщенные, чтобы они были мягкими. Такой тип питания не подходит детям и подросткам. Да и взрослым следует проявить осторожность. Питаться таким образом продолжительное время нельзя!» — подчеркнула Круглова.

По её словам, чаще всего люди выбирают такую диету не по медицинским показаниям. Сказываются какие-то эзотерические убеждения. Некоторые считают, что пища, которая не прошла термическую обработку, живая и даёт какую-то суперэнергию. Причём речь идёт не про энергию килокалорий.

«Следует помнить, что некоторые продукты или не усваиваются, или усваиваются плохо, если не проходят термической обработки. Это, например, относится к крупам, которые гораздо хуже перевариваются в организме, если их не разварить. Бобовые продукты тоже невозможно есть без термической обработки», — рассказала Круглова.

Что касается здоровья детей, то для них сыроедение представляет особую опасность. Такой рацион оказывается дефицитен по целому ряду нутриентов.

«Это и белок, который необходим для полноценного роста и развития, и витамин B12, необходимый для кроветворения и обеспечения организма достаточным количеством железа. Да и самого железа в таком рационе недостаточно. Также сказывается нехватка кальция, который нужен для формирования костей и зубной эмали», — пояснила диетолог.

Дефицит белка скверно сказывается на иммунной системе, так как белок входит в состав иммуноглобулинов — клеток-защитников организма. И если белка не хватает, то это будет приводить к частым инфекционным заболеваниям.

Что касается ментального состояния таких родителей, которые принуждают детей к сыроедению, то, как рассказала, семейный психолог Наталья Панфилова, у таких людей действительно могут наблюдаться личностные расстройства, а то и психические заболевания.

Положение дел усугубляется тем, что, как правило, такие семьи очень автономные — они почти ни с кем не общаются, кроме узкого круга лиц, которые также заряжены этой идеей. Порой социальные контакты оказываются нарушены даже с родственниками.

«Для ребёнка воспитание в такой семье ничего хорошего не означает, — сказала Панфилова. — Часто бывает так, что к его мнению вообще не прислушиваются и его чувства в расчёт не принимаются. Он может сказать, что у него что-то болит или что ему неприятно это есть, но ему велят «не капризничать» и делать, «что сказано». Бесследно такое давление не проходит. Это ломает психику. И чем дольше ребёнок находится в такой среде, тем меньше остаётся шансов на то, что для него это пройдёт бесследно. Возможно, вырастет очередной социопат».

Поклонники таких экстремальных типов питания, по словам психолога, отчасти напоминают религиозных фанатиков. И если некий человек со стороны узнал, что в какой-то семье родители стали поклонниками такой диеты и начали навязывать её маленькому ребенку, то маловероятно, что ему их удастся переубедить.

«Это очень закрытые люди. Они не просто не станут слушать, но и на порог вас не пустят, если поймут, что вы критически относитесь к выбранному ими образу жизни. Шанс есть только, если придёт государственный служащий (да и то при поддержке силовых структур). Тогда им деваться будет некуда, — сказала Панфилова. — Не надо рассчитывать на то, что вы сами сможете их переубедить. Они не переубеждаемы. Ваши разумные доводы просто не сработают. Раз они так живут — значит просто игнорируют логические связки. Так же, как и игнорируют обратную связь от своих детей».

Он подчеркнула, что психическое расстройство начинается тогда, когда у человека перестают работать логические связи и он начинает противопоставлять: «Есть я, и есть они. Я всё делаю правильно. А вот они не то едят, не туда ходят».

По её словам, социальная природа человека требует, чтобы он умел вписаться в социум, а не противопоставлял себя ему. Но чем жёстче идёт противопоставление обществу, тем с большей вероятностью можно говорить о психических нарушениях.

Поэтому, как констатировала Панфилова, родители-сыроеды опасны для общества, потому что они опасны для своих детей.

«Реализуя свои идеи, они могут причинить вред другим людям. В крайних формах дело может дойти до того, что даже начнут отстреливаться, если к ним придёт социальный работник с полицией», — подытожила она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Красноярске умерла двухлетняя дочь родителей-сыроедов, которые не водили ребенка к врачам. По данным следствия, супруги никогда не давали дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Девочку не показывали врачам, так как сами родители доверяли лишь нетрадиционной медицине. В результате ребёнок подхватил инфекцию, с которой организм не справился, и девочка умерла.

Супругам предъявили обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении, а также в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. В семье есть ещё две дочери, четырёх и семи лет.

Весной 2023 года от истощения умер ребенок блогера-сыроеда Максима Лютого, которого родитель лишал пищи и не водил к врачам.