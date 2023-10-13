Бишкек, 13 октября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Баку и Ереваном, нет, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

РИА Новости/Илья Питалев

«Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас после событий в Карабахе», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что есть вопросы чисто технического характера, которые связаны с границей. При доброй воле с обеих сторон это всё можно решить, заключил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились о начале переговоров. Они проходили при посредничестве российских миротворцев. В Карабахе 20 сентября был обстрелян автомобиль миротворцев, несколько человек погибли.

Президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы погибли, защищая армянское население Нагорного Карабаха, и напомнил, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана.