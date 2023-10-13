Бишкек, 13 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Соглашение о евроассоциации Украины предполагало уничтожение там всех основных отраслей производства, это и происходит. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита СНГ.

ИТАР-ТАСС/Максим Никитин

«Если почитать то, что Евросоюз предлагал Украине, это то, что, видимо, сейчас реализуется, это было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась», — сказал Путин.

Он добавил, что сейчас и наблюдается, что на Украине ничего уже не осталось.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю. Он добавил, что Украина получает извне ежемесячно 4–5 млрд долларов, если это прекратится — она «ляжет».

Президент добавил, что украинская экономика без внешних вложений существовать не может, то же самое касается и системы обороны.

Путин также отметил, что в 2014 году экс-президент Украины был прав, возражая против условий евроассоциации, а этим воспользовались как поводом для госпереворота.