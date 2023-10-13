Бишкек, 13 октября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Отношения России и Грузии ровные, у Тбилиси большой интерес к сотрудничеству с соседями, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Грузии отношения у нас сейчас, так, ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению бывшего командующего армией США в Европе генерала Бэна Ходжеса, Запад и НАТО теряют своё влияние на Грузию, потерпев неудачи в этой стране. России удалось успешно подорвать усилия тех, кто выбрал более прозападный грузинский курс, сказал он. Также Ходжес отметил, что в случае с Грузией Запад находится в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад.