Бишкек, 13 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Карабах окончательно стал частью Азербайджана не сейчас, а после признания данного статуса Арменией в 2022 году. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.

Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша

«Что касается того, что территория Карабаха сейчас, как вы сказали, стала фактически территорий Азербайджана, то она стала ею не сейчас», — обратил внимание российский лидер, пояснив, что Карабах стал частью Азербайджана окончательно после того, как в 2022 году на встрече в Праге премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха, то есть оно определило статус Карабаха.

Президент России подчеркнул, что во все предыдущие годы всё крутилось вокруг вопроса о статусе Карабаха.

Владимир Путин также отметил, что Баку и Ереван многократно были близки к соглашению по Карабаху, обсуждалась в том числе идея референдума.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились сложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев.

Ранее российский лидер отмечал, что в Праге осенью 2022 года прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля. Армянская сторона признала азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах. Российский лидер напомнил, что независимость Карабаха не признала даже Армения, что он считает странным.

Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Из Карабаха в Армению хлынул поток беженцев, по данным на 2 октября, выехало более 100 тыс. человек.