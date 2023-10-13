Путин рассказал, когда Карабах стал частью Азербайджана
Путин: Карабах стал частью Азербайджана после признания этого Арменией
Бишкек, 13 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Карабах окончательно стал частью Азербайджана не сейчас, а после признания данного статуса Арменией в 2022 году. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.
«Что касается того, что территория Карабаха сейчас, как вы сказали, стала фактически территорий Азербайджана, то она стала ею не сейчас», — обратил внимание российский лидер, пояснив, что Карабах стал частью Азербайджана окончательно после того, как в 2022 году на встрече в Праге премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха, то есть оно определило статус Карабаха.
Президент России подчеркнул, что во все предыдущие годы всё крутилось вокруг вопроса о статусе Карабаха.
Владимир Путин также отметил, что Баку и Ереван многократно были близки к соглашению по Карабаху, обсуждалась в том числе идея референдума.
Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились сложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев.
Ранее российский лидер отмечал, что в Праге осенью 2022 года прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля. Армянская сторона признала азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах. Российский лидер напомнил, что независимость Карабаха не признала даже Армения, что он считает странным.
Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Из Карабаха в Армению хлынул поток беженцев, по данным на 2 октября, выехало более 100 тыс. человек.