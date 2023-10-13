Тальменка, Алтайский край, 13 октября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Житель Тальменского района Алтайского края разозлился на жену, которая не может родить ему десятого ребёнка, и жестоко её избил. Об этом сообщает 13 октября KP.RU.

Global Look Press/Maurizio Gambarini/dpa

Семейный конфликт произошёл, когда пара распивала спиртные напитки. Муж, которому 61 год, стал упрекать 40-летнюю жену за лишний вес и за то, что она не может снова забеременеть.

Мужчина стал кричать, что убьёт жену, потом ударил её по лицу, повалил на пол и избил рукояткой ножа, рассказала мировой судья Татьяна Вязигина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, но позднее производство прекратилось за примирением сторон. Жена в суде заявила, что не хочет привлечения его к ответственности.

В настоящее время многодетная семья воспитывает семерых несовершеннолетних детей, держит большое хозяйство. По словам местных жителей, супруги состоят «в какой-то секте».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Оренбурге государственный служащий избил свою 19-летнюю невесту в первую брачную ночь. Он заявлял, что может безнаказанно обращаться с ней как угодно, даже убить, потому что она из обычной семьи. В ситуации разбирались правоохранители, девушке оказали помощь медики и психологи.