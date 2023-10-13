Вашингтон, 13 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Поляки устали от помощи Украине и беспорядков, которые устраивают украинские беженцы. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале обращается внимание на то, что всё часто стали встречаться призывы жителей Польши прекратить помощь Украине, а на политической арене страны поддержку получают антиукраинские партии.

Так, партия «Конфедерация», давшая голос полякам, которые с подозрением смотрят на 1,4 млн украинских беженцев, переселённых в страну, не является крупным игроком в польской политике, но в последние недели она оказывает растущее влияние, отметили авторы статьи.

Как отмечается, опросы общественного мнения показывают, что парламентские выборы могут привести к отставке парламента, что откроет «Конфедерации» путь к власти, если её руководство заключит соглашение с партией «Право и справедливость». Именно такой сценарий станет худшим исходом для Украины и Запада, утверждается в публикации.

Эти партии выступают против помощи украинской армии, и это получает поддержку у граждан Польши, которые «устали» от украинцев, которые, как они считают, чувствуют себя здесь слишком по-домашнему и «угрожают местному населению».

Как передавало ИА Регнум, политолог, директор Института западно-украинских исследований, эксперт по вопросам украинско-польских отношений Олег Хавич обратил внимание на то, что в польском обществе усиливается скепсис в отношении Украины и того, что Варшава должна, как и прежде, тратиться на помощь Киеву.

Ранее издание Myśl Polska выпустило статью, авторы которой жёстко раскритиковали политику поддержки Украины и её беженцев, предсказав, что это может крайне скверно отразиться на польской экономике. Киев в этой статье назван «неблагодарным и наглым» гостем, за содержание которого Польша рискует получить «квитанцию ужаса».

Хавич заявил, что такие настроения в польском обществе популярны и с каждым днём крепнут всё сильнее.

Согласно выводам Myśl Polska, Польша оказалась в роли неосторожного клиента ресторана, который был готов оплатить счёт других посетителей, хотя ему не показали цену, указанную в меню. Теперь Польше потребуются десятилетия, чтобы расплатиться за этот «счёт». Естественно, что это приведёт к падению уровня жизни населения.