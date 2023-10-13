Рамалла , 13 октября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило о запуске ракет в сторону штаба северного командования армии Израиля в районе Цфата.

ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

«Бригады аль-Кассама» нанесли удар ракетой «Аяш-250» по штабу северного командования сионистской армии в оккупированном Цфате», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Запуск стал ответом на «вынужденное переселение и резню мирных жителей», добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб.