Москва, 13 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Армения «никуда не выходит» из Содружества Независимых Государств, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В ходе брифинга после встречи глав государств СНГ в Бишкеке президента спросили о причинах отсутствия на саммите премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Путин ответил, что обстоятельства, в силу которых Пашинян не приехал на саммит, вполне понятны.

«Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», — отметил глава российского государства.

Путин сказал, что премьер Армении звонил ему и в ходе разговора обсуждался в том числе нынешний саммит. Президент также обратил внимание, что одновременно с рецессией в странах Евросоюза на пространстве СНГ наблюдается экономический рост в районе 2,2% ВВП.

«Чего ж от этого (участия в СНГ. — Прим. ред.) отказываться? Это просто глупо», — отметил Владимир Путин.

Страны СНГ связывает единая инфраструктура, созданная в СССР, отрасли производства стран — членов СНГ взаимодополняемы, всё это создаёт странам содружества преимущества для общей работы, сказал также Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе работы саммита в Бишкеке президент России провёл переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в своём выступлении на заседании совета Путин отметил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Армении и Азербайджана по вопросу о Нагорном Карабахе.

В ходе своего выступления президент России также отметил, что страны СНГ, несмотря на попытки Запада запугать их санкциями, продолжают развивать сотрудничество. Это развитие идёт на пользу всем странам содружества, сказал Владимир Путин.