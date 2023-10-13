Москва, 13 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Встреча с исполнительным секретарём Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом — это не это уровень президента России. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

РИА Новости/Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин

На вопрос, готов ли Путин к встрече с Флойдом, Песков ответил: «Я не думаю, что это уровень президента. Это, наверное, всё-таки контакты на уровне МИД. Наверняка, коммуникация происходит на этот счёт».

Он добавил, что российский МИД открыт к любым международным контактам, постоянно подтверждает это и сохраняет конструктивный настрой.

Как передавало ИА Регнум, Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями в России, поскольку обеспокоен предпринимаемыми Москвой шагами по отзыву ратификации ДВЗЯИ.

Путин 5 октября допустил, что РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Госдума.

В Кремле заявили, что возможность отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания. Нижняя палата парламента РФ намерена обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании, отметил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госдепартамент США 7 октября выпустил заявление, в котором выразил беспокойство в связи с планами России по ДВЗЯИ. В американском ведомстве выразили мнение, что такой шаг якобы подвергает опасности глобальные нормы о запрете испытания ядерных бомб. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон ведёт себя двулично, выступая за запрет на проведение ядерных испытаний, но не утверждая его сам.