Москва, 13 октября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить площадку для представителей Армении и Азербайджана, Москва по-прежнему является важным посредником для урегулирования. Об этом 13 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вы слышали слова президента, мы готовы предоставить свою площадку», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Россия по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном.

«Конечно, было бы логично, если [бы] это было всё на российской площадке так или иначе. Но выбор, конечно же, за Баку и Ереваном», — подчеркнул он.

При этом у Азербайджана «весьма конструктивная позиция на этот счет», Армения пока не совсем определилась, «ждём реакции».

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились о начале переговоров. Они проходили при посредничестве российских миротворцев. В Карабахе 20 сентября был обстрелян автомобиль миротворцев, несколько человек погибли.

Президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы погибли, защищая армянское население Нагорного Карабаха, и напомнил, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана.

На заседании Совета лидеров СНГ в узком составе 13 октября Путин заявил, что Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией, она может принять переговоры в Москве.