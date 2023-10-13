Песков: Армения в составе СНГ обошла все страны по темпам роста экономики
Бишкек, 13 октября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Армения обошла все страны по темпам роста экономики, находясь в составе СНГ. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 октября.
Он подчеркнул, что формат СНГ сохраняет актуальность. Рост экономики Армении служит тому примером, «в лучшие времена» подобные показатели демонстрировал только Китай.
«Да ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики, там, по-моему, 15%», — сказал представитель Кремля.
По его словам, это не просто так — таковы результаты интеграции.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин отметил, что Украина, Грузия и Молдавия только числятся в составе СНГ, но не работают в этом формате. Тем не менее, заявил он, СНГ остаётся надёжным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества.