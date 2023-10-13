Бишкек, 13 октября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Армения обошла все страны по темпам роста экономики, находясь в составе СНГ. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 октября.

Александр Рюмин/ТАСС

Он подчеркнул, что формат СНГ сохраняет актуальность. Рост экономики Армении служит тому примером, «в лучшие времена» подобные показатели демонстрировал только Китай.

«Да ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики, там, по-моему, 15%», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это не просто так — таковы результаты интеграции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин отметил, что Украина, Грузия и Молдавия только числятся в составе СНГ, но не работают в этом формате. Тем не менее, заявил он, СНГ остаётся надёжным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества.