Москва, 13 октября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в открытой части своей двусторонней встречи не обсуждали ситуацию вокруг бывшего главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, сообщил журналистам 13 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево)

«Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин и Алиев 13 октября провели переговоры в Бишкеке — в столицу Киргизии оба лидера приехали для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин и Алиев намерены обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания.

Президент России, выступая на заседании Российской энергетической недели 11 октября, рассказал, что собирается также обсудить с Алиевым строительство международного транспортного коридора «Север — Юг».

Варданян был задержан 27 сентября правоохранительными органами Азербайджана. Его обвиняют в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. Суд арестовал его на четыре месяца.

Варданян — основатель российской компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года он сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. С ноября 2022 по февраль 2023 года он занимал пост государственного министра (главы правительства) непризнанной республики.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились о начале переговоров. Они проходили при посредничестве российских миротворцев. По данным Еревана, около ста тысяч жителей региона направились в Армению. Владимир Путин ранее напоминал, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана.