Москва, 13 октября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Молдавия переняла на себя «бациллу» Украины по номинальному членству в СНГ. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Молдавия

На вопрос, нужны ли в СНГ номинальные члены, Песков ответил, что содружество заинтересовано в участии этих стран. При этом он отметил, что случай с Украиной — это понятная история.

«Молдова почему-то считает, что это противоречит её интересам, переняла на себя бациллу Украины «или-или». Разумный человек делает «и-и», а они — «или-или», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке заявил, что Грузия, Украина и Молдавия только числятся в составе СНГ, но не работают в нём. Он подчеркнул, что Украина подписала основополагающий документ, но так и не присоединилась к СНГ в полном формате, по сути, изначально уклонившись от масштабного сотрудничества.

Российский лидер констатировал, что Молдавия практически утрачивает свою идентичность, и отметил, что это выбор сегодняшнего руководства республики. По его словам, этому никто не может помешать, кроме самого народа Молдавии.