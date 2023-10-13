Москва, 13 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Нет точной информации о россиянах, погибших и пострадавших в зоне израильско-палестинского конфликта. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Он отметил, что в настоящее время российский МИД работает над получением этих сведений.

Как ранее передавало ИА Регнум, посольства России в Израиле сообщило, что число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, продолжает расти. Также отмечается, что 12 российских граждан по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов11 октября заявил, что реальное число россиян, которые погибли и пропали без вести в Израиле, может сильно превышать подтверждённые данные. При этом он подчеркнул, что может оперировать только теми данными, которые подтверждены и сверены с израильской стороной.