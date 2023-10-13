Песков: в планах Путина пока нет разговора с Нетаньяху
Москва, 13 октября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Нет, пока нет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».
Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.
Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.