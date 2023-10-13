Москва, 13 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про поездку на такси из Владивостока в Петербург, свинский сквер, вытрезвитель для птиц и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Помидоры, кабачки, баклажаны

Центральный федеральный округ

Поразительное открытие сделала москвичка во время уборки квартиры. За диваном она увидела желтую змею. Женщина вызвала спасателей. «Москва 2023» рассказывает, что змею поймали, посадили в банку и передали специалистам. Скорее всего, змея сбежала от кого-то из соседей.

Учитель смоленской школы так устал от нерадивых учеников, не выполняющих домашние задания, что начал угрожать родителям. Он написал им: «Будьте готовы, что я буду писать письма в полицию, что домашние задания не делаются». «Пусть вам разъяснят ваши прямые обязанности», — цитирует его заявление «Важное в Смоленске». При чем здесь полиция, непонятно.

Северо-Западный федеральный округ

45-летняя петербурженка возвращалась с курорта с двумя детьми, вышла на остановке в магазин и перепутала поезда. Дети поехали в Петербург, рассеянная мама — в Махачкалу. Правда, ненадолго. Полиция взяла оставленных детей под контроль и дождалась возвращения матери на одной из следующих станций. «Семья воссоединилась, и всё закончилось хорошо», — радуется True Питер.

В Ижемском районе Республики Коми за управление автомобилем в состоянии опьянения осужден директор автошколы. Причем повторно. «Похоже, в Ижме работала школа экстремального пьяного вождения», — удивляются «Усы Печорина».

В Карелии добрый мужчина открыл вытрезвитель для птиц. Он подбирает захмелевших от забродивших ягод свиристелей и несет домой, рассказывает «ТопГан». В коробку к пьяным птицам кладет воду и пшено. «С похмелья-то всегда хочется попить и что-нибудь скушать», — объясняет он.

Приволжский федеральный округ

В Татарстане выступил гастрономический оркестр, сыгравший симфонию на овощах и фруктах. «Татарстан, Казань и все-все-все» рассказывает, что к овощам подключили электроды и при прохождении тока они издавали мелодичный звук. Из них и составили музыкальную композицию, посвященную городу, где выступил оркестр, — «Менделеевская симфония».

Некоторые географические ошибки вечны. Самару постоянно путают с Саратовом, Пермь с Пензой, Нижний Новгород с Новгородом. На днях в эфире федерального телеканала рассказ про нижегородский кремль проиллюстрировали кадрами новгородского кремля. Мало кто удивился. «Никогда такого не было!» — грустно шутит NewsNN.

Южный федеральный округ

В Сочи придумали очередную гастрономическую диковину: снеки и шоколад из сверчков. Производители уверяют, что новый продукт на редкость богат белками, витаминами и минералами. «Саранчу в ресторанах Сочи уже подавали, пора и сверчков», — считает «Любимый Сочи».

В Ростове-на-Дону недавно можно было увидеть необычную картину: один вертолет перевозил другой, поменьше, подняв его на толстых тросах. «Ростов-на-Кону» отметил, что такие вертолеты-«тяжеловесы» выпускают именно в Ростове-на-Дону: «Есть чем гордиться».

Самый быстрый интернет России неожиданно оказался в Краснодаре. «Кубанская телега» пишет, что тоже удивилась. На втором месте рейтинга — Ростов-на-Дону. Причиной, вероятно, стал всплеск популярности удаленной работы, когда многие отправились работать на юг и остались там.

Северо-Кавказский федеральный округ

Другой внезапный рекорд поставил Дагестан. Здесь одни из самых дорогих российских дач. Средняя цена — 6,6 млн рублей. Дороже только в Подмосковье (7,2 млн) и, ненамного, в Калининградской области (6,5 млн). «Стрелы Казбека» полагают, что на цены повлиял мегавысокий туристический поток в Дагестан.

Уральский федеральный округ

Тем временем суровые челябинские туристы показали свою подлинную суровость. Они приехали в Израиль в день обострения военного конфликта, но отказались возвращаться на родину, пока не отдохнут положенную неделю. «Приходится верить фирме, которая оформила поездку: они в безопасности, а предпосылок для эвакуации нет», — удивляется «Челябушка».

Сибирский федеральный округ

В Красноярском крае пятиклассник отправился ночью в школу. Виной стал прозвеневший раньше времени будильник. Экипаж ДПС в три часа ночи увидел бодро шагающего ребенка с рюкзачком. Его спросили, куда он идет. Тот уверенно ответил, что на уроки и что родителей не стал будить и собрался самостоятельно. NGS24 рассказывает, что мама мальчика очень удивилась, когда среди ночи полиция доставила его домой.

В Кемеровской области выбирают имя динозавру, точнее мягкой игрушке динозавра, которая станет символом региона на выставке-форуме «Россия». «Кузнецкое кайло» напоминает, что забавная зеленая рептилия выбрана не случайно: недалеко от Кемерова уже многие годы выкапывают кости динозавров.

Дальневосточный федеральный округ

Любопытная история случилась с якутским охотником. Мужчина провел в тайге целую неделю и вернулся домой без добычи, которая, как оказалась, ждала его во дворе: косуля свалилась в пустой бассейн и не смогла выбраться. Охотник решил, что это подарок духов за неудачную охоту, пишет ЯСИА. Но он решил освободить косулю, она быстро убежала в тайгу.

«Недебри» узнал, что пара блогеров придумала необычное путешествие: самую долгую и, скорее всего, самую дорогую поездку на такси. Они едут с одного конца страны в другой: из Владивостока в Санкт-Петербург. По их расчетам, дорога займет 12 дней, а стоимость перевалит за полмиллиона рублей. Едут они на одном такси, водителя зовут Фаррух.

Танец для взрослых подарили учителям в хабаровском поселке Ракитное: на торжественном празднике в честь Дня учителя вручили грамоты, прослушали концерт местных дарований, а затем состоялась нетривиальная часть: танец молодого человека спортивного телосложения. Объясняться пришлось краевому Минобрнауки: «Одно из выступлений действительно завершилось эстрадным танцем, который мог сформировать неоднозначное мнение». «Тридевятое царство» пишет, что в ведомстве порекомендовали главе поселка впредь подбирать номера для массовых мероприятий более тщательно.

Новый сквер в Улан-Удэ превратился в скотный двор в буквальном смысле слова. «Коровы с ревом только прошли, им на смену свиньи пожаловали», — передает слова жительницы «Ариг Ус». Хозяина животных быстро нашли, он объяснил, что они случайно и самостоятельно сбежали, но уже вернулись домой.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 20 октября.