Симфония для кабачков и шоколад из сверчков: Telegram-голоса о стране
Москва, 13 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про поездку на такси из Владивостока в Петербург, свинский сквер, вытрезвитель для птиц и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.
Центральный федеральный округ
Поразительное открытие сделала москвичка во время уборки квартиры. За диваном она увидела желтую змею. Женщина вызвала спасателей. «Москва 2023» рассказывает, что змею поймали, посадили в банку и передали специалистам. Скорее всего, змея сбежала от кого-то из соседей.
Учитель смоленской школы так устал от нерадивых учеников, не выполняющих домашние задания, что начал угрожать родителям. Он написал им: «Будьте готовы, что я буду писать письма в полицию, что домашние задания не делаются». «Пусть вам разъяснят ваши прямые обязанности», — цитирует его заявление «Важное в Смоленске». При чем здесь полиция, непонятно.
Северо-Западный федеральный округ
45-летняя петербурженка возвращалась с курорта с двумя детьми, вышла на остановке в магазин и перепутала поезда. Дети поехали в Петербург, рассеянная мама — в Махачкалу. Правда, ненадолго. Полиция взяла оставленных детей под контроль и дождалась возвращения матери на одной из следующих станций. «Семья воссоединилась, и всё закончилось хорошо», — радуется True Питер.
В Ижемском районе Республики Коми за управление автомобилем в состоянии опьянения осужден директор автошколы. Причем повторно. «Похоже, в Ижме работала школа экстремального пьяного вождения», — удивляются «Усы Печорина».
В Карелии добрый мужчина открыл вытрезвитель для птиц. Он подбирает захмелевших от забродивших ягод свиристелей и несет домой, рассказывает «ТопГан». В коробку к пьяным птицам кладет воду и пшено. «С похмелья-то всегда хочется попить и что-нибудь скушать», — объясняет он.
Приволжский федеральный округ
В Татарстане выступил гастрономический оркестр, сыгравший симфонию на овощах и фруктах. «Татарстан, Казань и все-все-все» рассказывает, что к овощам подключили электроды и при прохождении тока они издавали мелодичный звук. Из них и составили музыкальную композицию, посвященную городу, где выступил оркестр, — «Менделеевская симфония».
Некоторые географические ошибки вечны. Самару постоянно путают с Саратовом, Пермь с Пензой, Нижний Новгород с Новгородом. На днях в эфире федерального телеканала рассказ про нижегородский кремль проиллюстрировали кадрами новгородского кремля. Мало кто удивился. «Никогда такого не было!» — грустно шутит NewsNN.
Южный федеральный округ
В Сочи придумали очередную гастрономическую диковину: снеки и шоколад из сверчков. Производители уверяют, что новый продукт на редкость богат белками, витаминами и минералами. «Саранчу в ресторанах Сочи уже подавали, пора и сверчков», — считает «Любимый Сочи».
В Ростове-на-Дону недавно можно было увидеть необычную картину: один вертолет перевозил другой, поменьше, подняв его на толстых тросах. «Ростов-на-Кону» отметил, что такие вертолеты-«тяжеловесы» выпускают именно в Ростове-на-Дону: «Есть чем гордиться».
Самый быстрый интернет России неожиданно оказался в Краснодаре. «Кубанская телега» пишет, что тоже удивилась. На втором месте рейтинга — Ростов-на-Дону. Причиной, вероятно, стал всплеск популярности удаленной работы, когда многие отправились работать на юг и остались там.
Северо-Кавказский федеральный округ
Другой внезапный рекорд поставил Дагестан. Здесь одни из самых дорогих российских дач. Средняя цена — 6,6 млн рублей. Дороже только в Подмосковье (7,2 млн) и, ненамного, в Калининградской области (6,5 млн). «Стрелы Казбека» полагают, что на цены повлиял мегавысокий туристический поток в Дагестан.
Уральский федеральный округ
Тем временем суровые челябинские туристы показали свою подлинную суровость. Они приехали в Израиль в день обострения военного конфликта, но отказались возвращаться на родину, пока не отдохнут положенную неделю. «Приходится верить фирме, которая оформила поездку: они в безопасности, а предпосылок для эвакуации нет», — удивляется «Челябушка».
Сибирский федеральный округ
В Красноярском крае пятиклассник отправился ночью в школу. Виной стал прозвеневший раньше времени будильник. Экипаж ДПС в три часа ночи увидел бодро шагающего ребенка с рюкзачком. Его спросили, куда он идет. Тот уверенно ответил, что на уроки и что родителей не стал будить и собрался самостоятельно. NGS24 рассказывает, что мама мальчика очень удивилась, когда среди ночи полиция доставила его домой.
В Кемеровской области выбирают имя динозавру, точнее мягкой игрушке динозавра, которая станет символом региона на выставке-форуме «Россия». «Кузнецкое кайло» напоминает, что забавная зеленая рептилия выбрана не случайно: недалеко от Кемерова уже многие годы выкапывают кости динозавров.
Дальневосточный федеральный округ
Любопытная история случилась с якутским охотником. Мужчина провел в тайге целую неделю и вернулся домой без добычи, которая, как оказалась, ждала его во дворе: косуля свалилась в пустой бассейн и не смогла выбраться. Охотник решил, что это подарок духов за неудачную охоту, пишет ЯСИА. Но он решил освободить косулю, она быстро убежала в тайгу.
«Недебри» узнал, что пара блогеров придумала необычное путешествие: самую долгую и, скорее всего, самую дорогую поездку на такси. Они едут с одного конца страны в другой: из Владивостока в Санкт-Петербург. По их расчетам, дорога займет 12 дней, а стоимость перевалит за полмиллиона рублей. Едут они на одном такси, водителя зовут Фаррух.
Танец для взрослых подарили учителям в хабаровском поселке Ракитное: на торжественном празднике в честь Дня учителя вручили грамоты, прослушали концерт местных дарований, а затем состоялась нетривиальная часть: танец молодого человека спортивного телосложения. Объясняться пришлось краевому Минобрнауки: «Одно из выступлений действительно завершилось эстрадным танцем, который мог сформировать неоднозначное мнение». «Тридевятое царство» пишет, что в ведомстве порекомендовали главе поселка впредь подбирать номера для массовых мероприятий более тщательно.
Новый сквер в Улан-Удэ превратился в скотный двор в буквальном смысле слова. «Коровы с ревом только прошли, им на смену свиньи пожаловали», — передает слова жительницы «Ариг Ус». Хозяина животных быстро нашли, он объяснил, что они случайно и самостоятельно сбежали, но уже вернулись домой.
Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 20 октября.