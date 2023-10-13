Москва, 13 октября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Западные партнёры Израиля «стыдливо молчат» после требования властей Израиля к жителям Газы эвакуироваться на юг анклава. Об этом зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 13 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Он прокомментировал призыв израильской армии, адресованный 1,1 млн жителей Газы. Им предписано срочно переместиться на юг сектора для их собственной безопасности в период проведения операции против бойцов радикального движения ХАМАС.

«Все «западные партнёры» стыдливо молчат», — подчеркнул Медведев.

Он задался вопросом, как бы они отреагировали, если бы Россия потребовала от киевского режима эвакуировать один из крупных городов?

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в международной организации призвали отменить приказ об эвакуации жителей Газы, так как случившаяся трагедия может перерасти в катастрофу. Президент Палестины Махмуд Аббас уже заявил о гуманитарной катастрофе в анклаве из-за прекращения работы всех социальных служб.

В ХАМАС рекомендации Израиля о перемещении на юг назвали частью психологической войны и призвали жителей Газы игнорировать их.