Москва, 13 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли за неделю на запорожском направлении более 385 военных и три танка, сообщил 13 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

По его словам, на указанном направлении в результате активных действий подразделений ВС России при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино.

«Потери противника на данном направлении составили более 385 военнослужащих», — сказал он на брифинге.

Кроме того, было уничтожено три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 10 октября сообщил, что российские военные продвинулись вперёд на васильевском направлении в Запорожской области. Он отметил, что в результате контратакующих действий российские войска продвинулись на несколько сотен метров, идут боевые действия высокой интенсивности.