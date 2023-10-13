Вашингтон, 13 октября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Американская разведка в своём февральском аналитическом документе посчитала конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла» маловероятным, пишет Washington Post.

NABIL MOUNZER/EPA/ТАСС

«Согласно совершенно секретному документу разведки США… массированная атака со стороны «Хезболлы»… была бы маловероятна», — пишет газета со ссылкой на аналитический документ.

По мнению американской разведки, с момента заключения соглашения в октябре 2022 года Израиль и «Хезболла» находятся в состоянии «взаимного сдерживания».

Каждая из сторон, совершая провокации, пытается показать другой, что она настороже, однако сами действия рассчитаны на то, чтобы избежать жертв, заключили аналитики.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.

По его мнению, существует вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.