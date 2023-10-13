Цюрих, Швейцария, 13 октября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение в программу летней Олимпиады-2028 пяти новых видов спорта. Об этом 13 октября сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

«Принято предложение оргкомитета по пяти видам спорта — бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет», — сказал Бах.

Он добавил, что эти пять видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2022 года МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, в которую включил 28 видов спорта. В программу вновь оказались включены сёрфинг, скейтбординг и скалолазание, впервые представленные на олимпийских состязаниях в Токио в 2021 году. Окончательно программа должна быть утверждена на сессии МОК в декабре 2024 года.

Также сообщалось, что МОК может не включить бокс в программу Олимпиады-2028. Причиной названо беспокойство МОК по поводу ситуации с управлением в Международной боксёрской ассоциации (IBA). По информации Reuters, озабоченность у МОК вызывает финансовая зависимость IBA от «Газпрома».