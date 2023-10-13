Вашингтон, 13 октября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Потери бронетехники на поле боя не чувствительны для России, поскольку российская промышленность выпускает современные танки с ошеломляющей скоростью, чего нельзя сказать об Украине. Об этом пишет Army Recognition.

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что за шесть месяцев российский оборонно-промышленный комплекс способен собрать больше современных боевых машин, чем прислали Украине её западные партнёры за всё время спецоперации.

Вместе с тем украинское танкостроение стоит на паузе. Так, главное танковое производство Украины — завод имени Малышева в Харькове — с 2009 года выпустило один новый танк.

«Это сделало Украину полностью зависимой от иностранных поставок, которые стали редкими в последнее время», — заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России более чем в два раза выросло изготовление ключевых видов боевой техники, автомобилей, систем связи и средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Он напомнил, что на прошедшем 19 сентября совещании военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин отметил кратно увеличившийся выпуск востребованных образцов. Мишустин уточнил, что за первые восемь месяцев 2023 года он превысил показатели всего 2022 года.

Путин 5 октября рассказал, что с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военных в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он уточнил, что также украинская армия за это время потеряла 557 танков и порядка 1900 единиц прочей бронетехники.