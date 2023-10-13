Буэнос-Айрес, 13 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Нападающий сборной Парагвая по футболу Антонио Санабрия плюнул в аргентинского форварда Лионеля Месси во время матча отборочного турнира чемпионата мира — 2026.

Fernando Gens/dpa/Global Look Press Лионель Месси

В телетрансляцию попал эпизод, как парагвайский игрок плюнул в спину Месси после словесной перепалки. Главный арбитр встречи никак не отреагировал на это.

После игры Санабрия заявил, что не плевал в спину Месси. По его словам, он находился далеко от аргентинца.

«Я смотрел фотографии. Правда похоже, что я плюнул в него, но нет, это не соответствует действительности. Это было далеко от Месси. По фото кажется, что я плюнул в него, но это неправда», — приводит слова Санабрии TyC Sports.

В свою очередь, Месси заявил, что не видел этого момента и не хочет придавать ему значения.

«Честно говоря, я не видел момента. В раздевалке мне сказали, что один из них плюнул в меня. Я даже не знаю, кто он такой. Я не хочу придавать этому значения, раздувать историю, приносить ему известность», — цитирует Месси Marca.

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Сборная Аргентины одержала победу над Парагваем со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник Николас Отаменди на третьей минуте. Месси вышел на поле во втором тайме.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Месси стал самым титулованным футболистом в мире. В составе клуба «Интер Майами» (США) он выиграл Кубок лиг. Для него этот титул стал 44-м в карьере. В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.