Калач-на-Дону, Волгоградская область, 13 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вернувшийся из зоны специальной военной операции и устроившийся на работу в такси 43-летний мужчина погиб в ДТП в Волгоградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

В управлении МВД по региону сообщили, что ДТП произошло в ночь на 12 октября.

«По предварительным данным, в 00:15 на регулируемом перекрёстке с улицей Дубинец города Калач-на-Дону произошло столкновение автомашин «Рено Логан» и «АудиА4». В результате ДТП 43-летний водитель автомашины «Рено» от полученных травм скончался, 18-летний пассажир «Рено» и 22-летняя водитель «Ауди» доставлены в больницу», — сказано в сообщении ведомства.

По данным волгоградского портала V1.ru, мужчина в 2022 году вступил в группу «Вагнер» и отправился в зону проведения спецоперации, а после возвращения стал работать в службе такси. У него остались двое детей.

«Он на СВО награды получил, отслужил и вот — вернулся домой, таксовал. А тут вот это случилось, просто потому, что кто-то не знает меры», — рассказали источники издания.

В сообщении также говорится, что автомобиль «Ауди», судя по данным его спидометра, двигался со скоростью около 200 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум ранее, один человек погиб и ещё один получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия вечером 12 октября на Кронштадтской транспортной развязке в Петербурге. Автомобиль «Ниссан Х-трейл», за рулём которого находился 57-летний водитель, наехал на водоналивное ограждение, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «КИА Спортейж».

В ночь на 13 октября легковой автомобиль въехал в грузовик дорожной службы на Северо-Восточной хорде в районе Амурской улицы в Москве. Погибли два человека. Автомобиль «Киа» на большой скорости влетел в грузовик, осуществлявший прикрытие при проведении дорожных работ, погибли водитель и пассажир легковой машины, сообщили в Дептрансе Москвы.