Москва, 13 октября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ беспилотниками. Видео опубликовано 13 октября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Разведчики Южной группировки войск вскрыли расположение опорных пунктов и укрытий подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские операторы дронов сбрасывают боеприпасы на окопы и уничтожают огневые точки и укрытия. Точные попадания не дают боевикам закрепиться и вынуждают их покинуть позиции.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на артёмовском направлении.

Ранее военное ведомство опубликовало видео уничтожения танка ВСУ российским вертолётом Ка-52. Отмечается, что экипаж вертолёта управляемой ракетой уничтожил танк, который пытался вести огонь под прикрытием лесополосы.