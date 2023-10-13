Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ беспилотниками
Москва, 13 октября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ беспилотниками. Видео опубликовано 13 октября в Telegram-канале ведомства.
«Разведчики Южной группировки войск вскрыли расположение опорных пунктов и укрытий подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские операторы дронов сбрасывают боеприпасы на окопы и уничтожают огневые точки и укрытия. Точные попадания не дают боевикам закрепиться и вынуждают их покинуть позиции.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на артёмовском направлении.
Ранее военное ведомство опубликовало видео уничтожения танка ВСУ российским вертолётом Ка-52. Отмечается, что экипаж вертолёта управляемой ракетой уничтожил танк, который пытался вести огонь под прикрытием лесополосы.