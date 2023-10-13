Москва, 13 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину превысил 78%, его деятельность одобряют почти 75% россиян. Это следует из отчёта Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 13 октября.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Показатель одобрения деятельности президента за неделю увеличился на 1,3 процентного пункта — до 74,9%. Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценивают 52% и 49,7% граждан соответственно (+0,9 и +1,2 п. п.).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов», — указано в отчёте, за неделю этот показатель увеличился на 1,3 п. п.

Мишустину доверяют 61,2% граждан.

Исследование «ВЦИОМ-Спутник» проводилось со 2 по 8 октября методом телефонного опроса. Социологи узнали мнения 1,6 тыс. российских граждан старше 18 лет. В отчёте указаны средние значения за семь дней, предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в условиях беспрецедентной консолидации общества вокруг президента именно Путин — абсолютно лидирующий политик.