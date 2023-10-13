Москва, 13 октября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Атака на американский авианосец обернётся для Северной Кореи потоплением значительной части её флота, что не входит в планы Пхеньяна, считает профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 13 октября корреспонденту ИА Регнум.

U. S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосец США Ronald Reagan

Ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщило о готовности КНДР ударить по американскому авианосцу США Ronald Reagan, прибывшему в Южную Корею, а также по стратегическим американским объектам, развёрнутым на Корейском полуострове.

Ланьков полагает, что слишком серьёзно к этой риторике относиться не следует.

«В Пхеньяне вообще очень любят бросаться угрозами. В том числе и весьма конкретными. Несколько лет назад кому-то в руководстве КНДР не понравилась вышедшая на Юге книга о современной Северной Корее, и официальные представители КНДР заявили о готовности нанести артиллерийский удар по газетно-журнальной компании, расположенной в центре Сеула и издавшей спорную книгу», — сказал востоковед.

По его словам, никаких ударов по авианосцам Северная Корея наносить не будет, просто потому что это не соответствует интересам Пхеньяна.

«Реальная атака на авианосец приведет к мощной ответной акции со стороны США с потоплением значительной части северокорейского флота. А это в планы Пхеньяна не входит, — подчеркнул Ланьков. — Скорее к этим заявлениям надо относиться как к белому шуму. Неслучайно один высокопоставленный северокорейский дипломат в частном разговоре назвал подобные грозные высказывания «нашим средством вербального сдерживания».

Кроме того, он усомнился в том, что нынешнее обострение на Ближнем Востоке как-то отразится на ситуации на Корейском полуострове, хотя КНДР поддерживала палестинскую сторону и весьма жёстко выступала против Израиля.

С ним согласен другой эксперт, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. Он считает, что заявления ЦТАК — это ответная риторика на потенциальные провокации, и рисков серьёзного обострения ситуации Корейском полуострове нет.

«Если бабахнет, то не там. На Корейском полуострове я прогнозирую развитие ситуации холодной войны, когда будет звучать много подобных заявлений и много военных учений. Но и в Пхеньяне, и в Сеуле сидят прагматики. И вероятность конфликта по рациональным причинам на полуострове невелика», — предположил Асмолов.

При этом он полагает, что ситуацию на Ближнем Востоке в своих интересах станут использовать обе стороны. Как минимум потому, что и та, и другая будут извлекать уроки из этого конфликта и модернизировать свои стратегические планы сообразно таковым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦТАК назвало военной провокацией переброску США ядерных стратегических средств в район Корейского полуострова и предупредило, что такое развитие событий может привести к катастрофе.

До этого ЦТАК назвало США наибольшим источником угрозы применения оружия массового уничтожения в мире. В Пхеньяне считают, что Вашингтон ступенчато расширил и усилил беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж.

Так Северная Корея ответила на появление «Стратегии реагирования на оружие массового уничтожения — 2023», в которой Россия и Китай названы основными угрозами, а КНДР и Иран — постоянными региональными.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укреплять отношения со странами, которые противостоят гегемонии Запада, так как сейчас из-за империалистических реакционных сил реализуется структура Второй мировой войны и само существование суверенных государств оказывается под серьёзной угрозой.