Москва, 13 октября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В Мраморном море сухогруз с украинским зерном столкнулся с судном, которое шло из России.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

О столкновении двух сухогрузов сообщили в управлении береговой охраны Турции.

«122-метровый сухогруз Haje Halimeh с пшеницей на борту, который шёл из порта Измаил (Одесская область. — Прим. ред.) в Валенсию, столкнулся в Мраморном море с сухогрузом Asomatos длиной в 169 метров, перевозившим зерно из порта Кавказ (Краснодарский край. — Прим. ред.) в Ашдод», — отметили представители береговой охраны.

Оба судна получили повреждения. Ни погибших, ни пострадавших в результате ЧП не было, загрязнения окружающей среды также не зафиксировано, сообщили в управлении.

17 сентября следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула. Судно New Legend под флагом Гонконга следовало из России в Малайзию, контейнеровоз Elbsun шёл под флагом Португалии. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб окружающей среде также не был выявлен.

7 октября сообщалось, что у сухогруза Mitsos, который следовал из Греции на Украину, сломался двигатель в проливе Дарданеллы. Буксир в сопровождении судна-лоцмана береговой охраны отогнал сухогруз на якорную стоянку в районе Бозджаада.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна с Украины действовала в течение года, с июля 2022 года до июля 2023 года. МИД РФ неоднократно указывал, что оснований для дальнейшего продления соглашения нет, так как оно стало сугубо коммерческим вывозом продукции с Украины в «сытые» страны, а обещания, данные России, не выполняются. Кроме того, Киев использовал коридоры для террористических атак на российские объекты. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ готова вернуться к черноморской инициативе, когда все обязательства перед Москвой будут выполнены.

Власти Украины с сентября 2023 года начали направлять суда с зерном по альтернативному коридору. France24 сообщал, что Украина тестировала новый морской путь, исключающий попадание в международные воды и проходящий через акватории, контролируемые входящими в НАТО Болгарией и Румынией. Эксперты New York Times при этом заявляли о проблемах при транспортировке грузов через эти порты на Дунае, поскольку портовая инфраструктура устарела, танкеры могут застрять и заблокировать движение, а за дельтой Дуная есть риск столкновения с минами.