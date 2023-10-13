Москва, 13 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. При необходимости коллективный Запад сольёт Украину, обвинив её в том, что она не следовала разработанным для неё планам боевых действий, считает руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Об этом он заявил 13 октября корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что неудачи ВСУ объясняются тем, что Запад якобы недостаточно оперативно поставлял Киеву военную технику, и поэтому украинская армия выпала из графика на шесть-девять месяцев.

Михайлов заметил, что, когда большие политические силы планируют масштабные преобразования, они заранее заготавливают сценарий негативного развития событий на случай, если все планы пойдут насмарку. Таким сценарием, по его словам, располагают и киевский режим, и поддерживающий его Запад. Последний при необходимости «сольёт Украину», обвинив её руководство в том, что оно будто бы не реализовало планы Запада по контрнаступлению.

«И это при том, что Генштаб Украины и Пентагон согласовали общий план наступления, в котором учитывались все технические возможности украинской стороны, — объяснил Михайлов. — Фактически Украина подписалась под планом, который был нарисован в кабинетах НАТО. Она согласилась, зная о том количестве военной техники, которое было ей передано. Но теперь, когда контрнаступление не удалось, то «оказывается», всему виной не поставленные вовремя отдельные виды западных вооружений».

По его словам, наступление на российские позиции силами, которыми располагала Украина, было нецелесообразным с военной точки зрения, так как ВСУ должны были иметь численное превосходство как минимум в три раза. Но если трёхкратного превосходства перед противником нет, то нет и никакого смысла начинать наступление, поскольку противник создаст непреодолимые преграды: на каждом участке линии обороны у него будут такие преимущества, как заранее подготовленные позиции, нужные вооружения, накопленные боеприпасы, обученный личный состав.

«Поэтому контрнаступление было нереализуемым. Об этом говорили многие военные», — констатировал Михайлов.

По его мнению, больших успехов ВСУ могли бы достичь, если бы создали группировку в 1 млн человек, а западные союзники обеспечили её армию хотя бы несколькими эскадрильями современных боевых истребителей, несколькими дивизионами зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности и предоставили дополнительные возможности по бронетехнике.

«Дело в том, что поставки западных танков выглядели как насмешка — 10 танков, 14 танков. Такими количествами не решают стратегических задач. Нельзя с такими подачками замахиваться на победу в целой военной кампании, — уверен Михайлов. — То, что давал Запад, было каплей в море».

Об этом, в частности, могут свидетельствовать масштабы потерь украинской армии. Как напомнил военный эксперт, за полтора года ВСУ потеряли 488 боевых самолётов и 255 вертолётов советской сборки.

Нежелание Запада поставлять Украине военную технику в серьёзных количествах Михайлов объяснил не прижимистостью спонсоров киевского режима, а реальными планами, которые заключаются не в том, чтобы добиться победы над ядерной державой, а очень серьёзно её ослабить.

«Пусть, мол, Россия тратится на СВО, пусть производит больше военной техники, пусть заключает не всегда выгодные ей договоры, которые не пришлось бы заключать, если бы не санкционное давление, и так далее», — подытожил Михайлов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Подоляка, киевские власти в конце 2022 года активно выпрашивали оружие у западных стран. Более того, им даже удалось договориться о получении его уже через три недели, но оно поступило лишь через два-три месяца.

Кроме того, есть мнение, что попытки киевских властей выпросить у западных союзников ещё больше оружия свидетельствуют о том, что Украина беспокоится из-за сокращения американской поддержки вследствие сопротивления этому представителей Республиканской партии, а также того, что внимание США переключается на ситуацию в Израиле.

Что касается планов самих ВСУ, то, как полагают военные эксперты, украинская армия, как и прежде, надеется захватить Артёмовск и Токмак с целью выхода к Мелитополю. Эти направления останутся приоритетными для киевского режима и предстоящей зимой. Однако теперь ВСУ отказались от широкомасштабного применения любой боевой техники и действуют малыми тактическими группами.