Душанбе, 13 октября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Россия поддерживает озабоченности Таджикистана, которые связаны с угрозами, исходящими из Афганистана. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в узком составе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Также представляется целесообразным активизировать совместные усилия государств СНГ на антитеррористическом треке. В этой связи я считаю обоснованным поддержать озабоченности Таджикистана, связанные с этими угрозами, исходящими с территории Афганистана», — отметил российский лидер, добавив, что ситуация в этом государстве продолжает оставаться сложной.

Президент России отметил необходимость обеспечения максимально эффективного сотрудничества по линии силовых и других структур. Он уточнил, что планируется создать международный центр оценки рисков легализации доходов, полученных преступных путём, и финансировании терроризма.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы США и Британии восстанавливают своё присутствие в Афганистане и намерены добиваться возвращения в страну американских баз.

Он отметил, что американские и британские спецслужбы играют ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении, одновременно они продолжают вносить раскол в руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и срывают усилия Афганистана по восстановлению экономики и реализации проектов с участием третьих стран. Как отметил глава ФСБ, западные спецслужбы сосредотачивают усилия на формировании пояса нестабильности на южных границах СНГ.