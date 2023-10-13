Бишкек, 13 октября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе в Бишкеке.

Илья Наймушин/РИА Новости

Глава государства напомнил, что в 2022 году в России был исторически рекордный урожай — 158 млн тонн, в 2023 году он будет тоже очень большим — свыше 130 млн тонн.

«Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия второй год подряд укрепляет своё господство на глобальном рынке пшеницы. Рекордный урожай делает РФ мировым экспортёром «номер один».

Такая ситуация сыграла в пользу потребителей пшеницы, поскольку рекордные поставки привели к самым низким за три года ценам.