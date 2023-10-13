Бишкек, 13 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Украина с самого начала не участвовала полномасштабно в СНГ, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.

Дмитрий Донской/РИА Новости

«Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась», — сказал российский лидер на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате в Бишкеке.

Путин добавил, что Украина «изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества».

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Киев отказался соблюдать договорённость с Россией и Белоруссией в рамках Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступностью.

В конце февраля Мельничук сообщил о выходе Украины из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ, а 7 марта — из соглашения с Россией о совместном контроле на российско-украинской границе, подписанного в 2011 году.