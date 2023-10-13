Севастополь, 13 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. Об этом 13 октября сообщили в Черноморском флоте.

Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

В учениях задействованы патрульный корабль «Павел Державин», противодиверсионные катера и морские тральщики. Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда.

Отмечается, что по окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации.

Как ранее передавало ИА Регнум, утром 13 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что причиной громких звуков в городе являются учения Черноморского флота. Он отметил, что громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения.