Москва, 13 октября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Одна из крупнейших московских компаний «Двин», которая производит полотенцесушители, за девять месяцев текущего года увеличила объем выпускаемой продукции на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики «Двин»

«Более 200 предприятий Москвы обеспечивают стройобъекты по всей стране необходимыми материалами: от железобетонных конструкций до сантехники. Они активно наращивают объемы производства, в том числе благодаря высокому спросу со стороны заказчиков, который обусловлен ростом жилищного строительства и всесторонней поддержкой города», — заявил Овчинский. «Так, столичный производитель полотенцесушителей с января по сентябрь 2023-го увеличил объемы выпуска продукции на 20,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он. По его словам, за это время предприятие изготовило около 185 тысяч полотенцесушителей. На предприятии установлено более 50 автоматизированных станков, что позволяет ежегодно выпускать до 250 тысяч единиц изделий, добавил Овчинский.

В этом году компания отмечает 20-летний юбилей. Она входит в число ведущих производителей полотенцесушителей водяного и электрического типа. Сегодня ассортиментная линейка предприятия достигает 200 видов продукции.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое