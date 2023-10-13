Москва, 13 октября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Экипажи российских самолётов Су-34 и расчёты тяжёлых огнемётных систем уничтожили более двух рот противника на купянском направлении. Пятью авиационными ударами поражены объекты ВСУ, включая склад боеприпасов, заявил 13 октября начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский.

Валентин Капустин/РИА Новости Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ

Он уточнил, что пять авиационных ударов были нанесены истребителями-бомбардировщиками у населённых пунктов Новолюбовка, Песчаное и Петропавловка. Там располагались склад с боеприпасами и пункты временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, а также район сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорный пункт 113-й бригады территориальной обороны Украины.

Кроме того, расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли три удара по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Тимковки.

Российские артиллеристы уничтожили у Новолюбовки, Новосергеевки и Степовой Новосёловки самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и Krab, 155-мм буксируемую гаубицу М-777 и четыре миномётных расчёта противника.

В общей сложности противник потерял на этом направлении более двух рот живой силы, один танк, один беспилотник, один микроавтобус, один пикап, добавил Зыбинский.

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