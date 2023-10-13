Грозный, 13 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сомневается в том, что арестованный за сожжение Корана Никита Журавель искренне хочет принять ислам. 13 октября он опубликовал в своём Telegram-канале видео своей встречи с обвиняемым.

Кадр из видео. Telegram-канал Рамзана Кадырова Арестованный за сожжение Корана Никита Журавель

«Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжёгшим Священный Коран. Ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что твёрдо усомнился в искренности желания Журавеля, когда он лгал, отвечая на другие вопросы и плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином.

Он добавил, что Журавель сжёг Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии и перечеркнуть всю работу, которую выполняют российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия.

Кадыров назвал задержанного провокатором и диверсантом, который действовал в стиле европейских спецслужб.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент со сжиганием Корана произошёл в Волгограде 20 мая. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель Никита Журавель. Он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. 22 мая Центральный районный суд Волгограда отправил мужчину под арест.

Позднее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что злоумышленник будет отбывать наказание в одном из регионов страны с преимущественно мусульманским населением.

В сентябре Кадыров опубликовал видео со своим сыном Адамом, избивающим Журавеля. Он заявил, что посягнувшие на любое священное писание заслуживают сурового наказания.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласилась с тем, что за оскорбления чувств верующих нужно наказывать, но напомнила, что для этого есть закон.