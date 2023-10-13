Санкт-Петербург, 13 октября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Кронштадтской транспортной развязке в Санкт-Петербурге. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что вечером 12 октября на 127 км Кронштадтской транспортной развязки автомобиль «Ниссан Х-трейл», за рулём которого находился 57-летний водитель, наехал на водоналивное ограждение, после этого он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «КИА Спортейж» под управлением 23-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «КИА» скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель автомобиля «Ниссан» был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данному факту стражи порядка проводят проверку, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, легковой автомобиль въехал в грузовик дорожной службы на Северо-Восточной хорде в районе Амурской улицы в Москве, в результате погибли два человека. Ночью автомобиль Kia на большой скорости влетел в грузовик, осуществлявший прикрытие при проведении дорожных работ. Авария привела к незначительному затруднению движения на этом участке, в 5:00 движение было восстановлено. Погибшие в результате ДТП — 33-летний водитель Kia и его пассажир, уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее суд в Москве приговорил к 12 годам колонии водителя грузовика, по вине которого в ноябре прошлого года погибли водитель такси и его пассажирка. Грузовик врезался в такси на улице 1905 года и подмял легковой автомобиль под стоявший впереди автобус. Водитель грузовика сбежал, но вскоре был задержан. Выяснилось, что в момент ДТП мужчина был пьян и превысил скорость.