Салехард, 13 октября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Колледжи Ямала переориентируются на прогнозируемые кадровые потребности топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе Российской энергетической недели в Москве. Глава региона выступил спикером сессии «Хочу тут работать: бренд работодателя в борьбе за таланты».

Пресс-служба правительства ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, как Ямал растит специалистов ТЭКа

Он рассказал о развитии системы среднего профессионального образования на Ямале, повышении его качества и престижа. Например, ямальские колледжи уже переориентированы на прогнозируемые кадровые потребности топливно-энергетического комплекса. Как уточняет пресс-служба правительства ЯНАО, каждый второй студент в настоящее время обучается по техническим и инженерным специальностям. Студентов готовят вместе с ведущими компаниями-работодателями. На базе колледжей работают четыре корпоративных ресурсных учебных центра с оборудованием, аналогичным тому, которое используют на промыслах. А в этом году более 800 студентов прошли практику на ведущих предприятиях.

Дмитрий Артюхов привел пример социально ответственного подхода компании «НоваТЭК». Сейчас предприятие работает над созданием уникального в регионе проекта — нового образовательного кампуса для колледжа города Тарко-Сале. «Там будут принципиально новые мощности, новые учебные корпуса для теоретических и, главное, прикладных занятий, — рассказал он. — Колледж станет большим подспорьем, чтобы дети на Ямале получали первоклассное образование и выходили на рынок труда уже востребованными специалистами».