Москва, 13 октября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Один из лидеров отечественного рынка кабельно-проводниковой продукции «Москабельмет» в 2023 году получил 15 новых свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики «Москабельмет»

«В Москве созданы благоприятные условия для открытия и развития производств. Различные спецстатусы, субсидии, инвесткредиты и другие меры поддержки дают производителям значительные налоговые льготы, что позволяет направлять вырученные средства в собственное развитие, расширение продуктовой линейки, разработку современных решений и получение патентов на них», — пояснил Овчинский. «Так, с начала текущего года один из ведущих кабельно-проводниковых производителей «Москабельмет» получил еще 15 таких свидетельств. Теперь у предприятия более 60 патентов на изобретения и полезные модели, на товарные знаки и программное обеспечение», — добавил он.

В числе новых запатентованных разработок — силовой кабель с защитной светоизлучающей оболочкой, оптический сенсорный кабель для проведения мониторинга состояний при нефте− и газодобыче, кабель с гофрированной броневой оболочкой, который обладает высокой механической прочностью. Также специалисты компании разработали и запатентовали способ и систему автоматизированного контроля качества талькирования кабеля.

Кроме того, четыре патента получены за IT-решения, которыми занимается входящее в группу компаний предприятие «МосИТЛаб». Там разработали программный комплекс контроля качества технологических процессов «Сокол» и систему «ОРДЕР 3.0», которая регистрирует обращения арендаторов, заказы внутренних услуг, оформляет и контролирует пропуск посетителей и транспорта. Прикладное решение «1С: «КоМод» помогает автоматизировать и интегрировать математические расчеты с данными информационной системы управления предприятия и программу APS INFIMUM, позволяющую создавать планы производства предприятия путем расчета оптимальной последовательности операций.

В 2020 году предприятие вошло в список российских системообразующих предприятий. В 2022 году компания «Москабельмет» получила статус промышленного комплекса, что дает ей значительные налоговые льготы от города и позволяет инвестировать сэкономленные средства в оборудование и инфраструктуру.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.