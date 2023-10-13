В России могут исчезнуть недорогие марки испанских и итальянских вин
«РИА Новости»: в России скоро не будет недорогих вин из Италии и Испании
Москва, 13 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин, скоро не останется вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра из Испании, Италии и Франции, замену ему составят бренды из Чили, ЮАР, Аргентины. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на представителей одной из виноторговых компаний.
Так, представитель компании Александр Липилин, слова которого приводит агентство, заявил, что произошедшие в третьем квартале изменения на рынке повлияли на сегмент недорого вина, в котором сейчас продаются вина, завезенные ещё до подъёма пошлин, в сегменте до 500–700 рублей скоро почти не останется импорта из Италии, Франции, Испании.
Он уточнил, что в более дорогих сегментах спроса меньше, а конкуренция со стороны импорта шире.
«Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом», — приводит агентство его слова.
Ещё один представитель компании Дарья Сологуб отметила, что вина из Испании, Италии и Франции, Австралии, Новой Зеландии и США, на продукцию которых с 1 августа были введены пошлины, в недорогом сегменте сменятся на вина из Аргентины, Чили и ЮАР.
«Чили всегда входила в пятерку стран, импортируемых в Россию, была номер один среди стран Нового Света и занимала достаточно большой объём рынка — порядка четырёх процентов», — пояснила она.
Как передавало ИА Регнум, в июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении пошлин на вина, импортируемые из недружественных стран. В отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются с 12,5% до 20% (но не менее 1,5 доллара США за литр) ставки ввозных таможенных пошлин.
В министерстве отметили, что российские жители стали всё чаще приобретать отечественные вина, в стране возрождается культура их производства. Вместе с тем отечественные производители увеличивают объёмы поставок винной продукции на внутренний рынок. Кроме того, дружественные и нейтральные государства наращивают поставки вина в страну.
Первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут, комментируя повышение пошлин, отметила, что эта мера не является запретительной и не спровоцирует сокращение ассортимента вин.