Москва, 13 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин, скоро не останется вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра из Испании, Италии и Франции, замену ему составят бренды из Чили, ЮАР, Аргентины. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на представителей одной из виноторговых компаний.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Так, представитель компании Александр Липилин, слова которого приводит агентство, заявил, что произошедшие в третьем квартале изменения на рынке повлияли на сегмент недорого вина, в котором сейчас продаются вина, завезенные ещё до подъёма пошлин, в сегменте до 500–700 рублей скоро почти не останется импорта из Италии, Франции, Испании.

Он уточнил, что в более дорогих сегментах спроса меньше, а конкуренция со стороны импорта шире.

«Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом», — приводит агентство его слова.

Ещё один представитель компании Дарья Сологуб отметила, что вина из Испании, Италии и Франции, Австралии, Новой Зеландии и США, на продукцию которых с 1 августа были введены пошлины, в недорогом сегменте сменятся на вина из Аргентины, Чили и ЮАР.

«Чили всегда входила в пятерку стран, импортируемых в Россию, была номер один среди стран Нового Света и занимала достаточно большой объём рынка — порядка четырёх процентов», — пояснила она.

Как передавало ИА Регнум, в июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении пошлин на вина, импортируемые из недружественных стран. В отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются с 12,5% до 20% (но не менее 1,5 доллара США за литр) ставки ввозных таможенных пошлин.

В министерстве отметили, что российские жители стали всё чаще приобретать отечественные вина, в стране возрождается культура их производства. Вместе с тем отечественные производители увеличивают объёмы поставок винной продукции на внутренний рынок. Кроме того, дружественные и нейтральные государства наращивают поставки вина в страну.

Первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут, комментируя повышение пошлин, отметила, что эта мера не является запретительной и не спровоцирует сокращение ассортимента вин.